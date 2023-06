Viterbo | frana un terrapieno dietro al ristorante | morto tra le macerie il titolare | ferito il cuoco

(Di domenica 18 giugno 2023) Unadiacente ad unche si trova nella zona di Montefiascone, nel viterbese, è crollato questa mattina, forse a causa delle infiltrazioni d’acqua provocate dalla pioggia caduta in abbondanza nei giorni scorsi. A farne le spese sarebbero stati in particolare due uomini: ile ildel«Da Paolo al Miralago», affacciato sul lago di Bolsena, che si trovavano nella cantina del locale al momento del distacco e che sarebbero rimasti intrappolati. Allertati i soccorsi, sono giunti sul posto i Vigili del fuoco, gli uomini del 118 e le forze dell’ordine, nel tentativo di rimuovere i detriti e raggiungere i due uomini. Nulla da fare però tragicamente per il, Paolo Morincasa, trovatodai soccorritori. Ad essere estratto ...

La procura di Viterbo avvierà un fascicolo per omicidio colposo. AGI - Il titolare del ristorante 'Miralago', di Montefiascone in provincia di Viterbo, è rimasto ucciso nel crollo di un terrapieno. La frana ha sepolto il retrocucina del locale in cui Paolo Morincasa si trovava con un'altra persona, rimasta ferita in modo grave. Non risultano altri dispersi nella zona. Intanto la procura di Viterbo avvierà un fascicolo per omicidio colposo, la pm di turno Eliana Dolce sul posto per effettuare un primo sopralluogo.

Paura a Montefiascone, in provincia di Viterbo, dove il costone di un terrapieno è crollato su un ristorante. Due persone sarebbero rimaste intrappolate dalle macerie cadute sull’edificio. Sul posto s ...E’ crollato un terrapieno alle spalle di un ristorante che si trova nella zona di Montefiascone, in provincia di Viterbo. Nel crollo di un costone ... che potrebbero essere rimaste bloccate dalla ...