Virginia Mihajlovic ha sposato Alessandro Vogliacco | «Non posso spiegarvi come mi sono sentita»

(Di domenica 18 giugno 2023) Nozze in Puglia per. Il matrimonio tra il difensore centrale del Genoa e la seconda figlia dell'ex calciatore ed allenatore scomparso lo...

ha detto sì: la figlia di Sinisa e Arianna Rapaccioni si è sposata con il calciatore del Genoa Alessandro Vogliacco a Monopoli, in provincia di Bari, terra d'origine dello sposo. ...Il matrimonio era stato rinviato per le condizioni di Sinisa. Alla cattedrale di Monopoli tanti compagni rossoblù e ...A sposarsi è stata, ex naufraga dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi condotta da Alessia Marcuzzi, figlia del compianto Sinisa. La ragazza ha detto sì al compagno Alessandro Vogliacco , ...

Virginia Mihajlovic ha sposato Alessandro Vogliacco a Monopoli, la figlia Violante consegna le fedi Fanpage.it

Nozze in Puglia per Alessandro Vogliacco e Virginia Mihajlovic. Il matrimonio tra il difensore centrale del Genoa e la seconda figlia dell'ex calciatore ed allenatore scomparso lo scorso dicembre, è ...La Puglia si conferma tra le maggiori wedding valley non solo in Italia. La stagione dei matrimoni vip in Puglia è stata inaugurata ieri da Virginia Mihajlovic e Alessandro Vogliacco. Lei ...