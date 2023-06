Violenta lite ad Afragola tra soggetti del posto ed extracomunitari | si indaga

(Di domenica 18 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNel corso della serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Casoria e della locale stazione sono intervenuti ad, in via Francesco Russo, ove era stata segnalata la presenza di due, padre e figlio, entrambi di, con ferite da arma da taglio e da fuoco. Le attività di indagine condotte nell’immediatezza hanno consentito agli operanti di fare luce sulla dinamica. In particolare, attraverso le dichiarazioni dei testimoni e la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, è stato appurato che poco prima i dueferiti, per cause ancora in corso di accertamento, avevano avuto una colluttazione in luogo poco distante, precisamente in Corso Vittorio Emanuele III, con due...

Quattro giovani tunisini, due dei quali fratelli, hanno animato una. I due fratelli hanno riportato ferite da arma da taglio in varie parti del corpo. È stato chiamato il 118 per il ...Due mesi fa, durante l'inaugurazione di una pista di atletica a Desenzano del Garda, deve intervenire la Polizia per sedare una, con tirate di capelli e insulti, tra la ex e la moglie. ...Fino all'intervento dei carabinieri chiamati per unain famiglia scoppiata proprio tra madre e figlia. Lì uno dei militari avrebbe carpito che qualcosa non andava, invitando la giovane in ...

Savona, violenta lite in via Gramsci: interviene la polizia SavonaNews.it

Non ce l’ha fatta Giovanni Sasso, l'imprenditore di 48 anni di Cellole, nel Casertano, ridotto in fin di vita dopo una lite avuta con un minore per dei gusci di arachidi. Otto giorni fa tra il 48enne ...Non ce l’ha fatta Giovanni Sasso, l'imprenditore di 48 anni di Cellole, nel Casertano, ridotto in fin di vita dopo una lite avuta con un minore per dei gusci di arachidi. Otto giorni fa tra il 48enne ...