(Di domenica 18 giugno 2023) BARCELLONA - Un altro episodio di, in una gara che aveva un forte valore simbolico proprio per condannare ogni forma di. A Barcellona Brasile e Guinea si sono sfidate in...

BARCELLONA - Un altro episodio di razzismo , in una gara che aveva un forte valore simbolico proprio per condannare ogni forma di razzismo. A Barcellona Brasile e Guinea si sono sfidate in amichevole ...Ora chiedo ai responsabili di rendere tutto pubblico: dove sono le immagini delle telecamere di sorveglianza ' ha scritto sui socialJunior, indignato per l'accaduto. Immediato l'intervento ...La Fifa fornisce inoltre un apposito sistema web diconfidenziale e completamente securizzato, affinché chiunque possa segnalare gli abusi. È possibile allegare documenti a sostegno della ...

Vinicius denuncia: "Un mio amico insultato in un'amichevole contro il razzismo" Corriere dello Sport

Il calciatore ha raccontato quanto accaduto nella gara che si è disputata a Barcellona tra il Brasile e la Guinea ...Vinicius Junior e la Federcalcio brasiliana (Cbf) hanno denunciato che un amico del giocatore è stato oggetto di un gesto razzista prima dell'amichevole tra Brasile e Guinea svoltasi ieri sera a Barce ...