Vigile interviene per un lite ma viene colpito con un pugno e crolla a terra

(Di domenica 18 giugno 2023) Le urla, poi gli spintoni e infine unin pieno viso che lo mette ko. Un agente della polizia municipale di Milano è stato aggredito venerdì pomeriggio in via San Gregorio. Poco dopo è stato fermato un 45enne, cittadino romeno, con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale...

Una banale lite per questioni di viabilità. I due iniziano a discutere in maniera sempre più animata. Una pattuglia della polizia locale di passaggio si ferma per dirimere la questione e separare i li