Video Olanda - Italia Nations League 2 - 3 | il commento della Gazzetta

(Di domenica 18 giugno 2023) Nella finale per il terzo e quarto posto, l'supera per 2 - 3 l'. In gol per gli azzurri Dimarco, Frattesi e Chiesa. ...

Oggi Olanda-Italia | Video Sport Mediaset

Il ct dell'Italia, Roberto Mancini, ha parlato in conferenza stampa post vittoria della finalina di Nations League vinta contro l'Olanda, del futuro di Mateo Retegui attaccante italo-argentino di prop ...Federico Chiesa trasforma la rete del parziale 1-3 per l'Italia al 72esimo minuto di gioco. Transizione azzurra, con Dimarco che recupera un pallone e in tre passaggi gli azzurri arrivano in porta con ...