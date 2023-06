VIDEO MotoGP | la caduta di Brad Binder al Sachsenring | era terzo

Leggi su oasport

(Di domenica 18 giugno 2023) La classifica finale del GP della Germania 2023, settimo appuntamento del Motomondiale 2023 di, è stata contrassegnata dalladiche, mentre occupava la terza posizione, è caduto in curva 8 (settore) quando mancavano undici giri dalla fine della gara, cedendo il passo al francese Johann Zarco, poi accomodatosi sul gradino più basso del podio alle spalle del compagno di squadra Jorge Martin e di Pecco Bagnaia, rispettivamente primo e secondo. Nello specifico il sudafricano della KTM, portato poi al centro medico per accertamenti, con tutta probabilità ha avuto un problema meccanico con la sua moto: sembra infatti che il pilota non sia riuscito ad ingranare la marcia, trovandosi senza freno motore con una velocità elevatissima. Non sono ancora state rese note le condizioni ...