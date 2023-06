VIDEO MotoGP | GP Germania 2023 | highlights e sintesi Duello pazzesco tra Martin e Bagnaia

Leggi su oasport

(Di domenica 18 giugno 2023) Festeggia, e ne ha ben donde, Jorge al termine del Gran Premio di, settimo appuntamento del Mondiale di. Sul tortuoso tracciato del Sachsenring, infatti, il portacolori del team Ducati Pramac ha piegato la resistenza di Peccoe, in un colpo solo, ha fatto il bis della Sprint Race di ieri e si è portato a sole 16 lunghezze di distacco in classifica generale rispetto al torinese. La gara ha vissuto sullo splendidotra Jorgee Francescocon lo spagnolo che ha preceduto il campione del mondo per appena 65 millesimi, quindi ha completato il podio Johann Zarco, mentre al quarto posto ha concluso Marco Bezzecchi, con 3.2 secondi di margine proprio su Luca Marini, abile a tenere a bada Jack Miller, sesto al traguardo. Per le ...