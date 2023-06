VIDEO – Inter | i sedici migliori gol della stagione a confronto

(Di domenica 18 giugno 2023) È arrivato il momento di scegliere il gol più bello segnato in tutta lai gol più belli realizzati dai giocatori e dalle giocatrici dell’. GOL PIÙ BELLI – L’quest’anno ha fatto togliere diverse soddisfazioni ai tifosi. Due trofei vinti dalla prima squadra con il sogno Champions League sfumato solo all’ultimo passo. Il percorso è stato costellato da diversi gol meravigliosi: di seguito ilfra iper votare il gol2022/2023-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazionefonte ...

Lunga intervista rilasciata a Primeda Romelu Lukaku . L'attaccante belga ha parlato del suo arrivo all'dal principio fino alla gioia per lo scudetto e non solo. "Ricordo ancora il primo giorno che ho firmato per l'. ...Romelu Lukaku, attaccante dell', ha parlato dei suoi anni passati in nerazzurro ai microfoni di PrimeRomelu Lukaku, attaccante dell', ha parlato dei suoi anni passati in nerazzurro ai microfoni di Prime. PAROLE - "Ricordo ancora il primo giorno che ho firmato per l'. Sono ...... l'intervista concessa da Romelu Lukaku a 'One for All', format in onda su Prime. Big Rom. Aspettando l'happy - end in merito al suo futuro ancora in bilico trae Chelsea , il belga dice ...

VIDEO / Lukaku vuole l’Inter, intanto segna un gran gol col Belgio: l’assist è di Lukebakio fcinter1908

Dodi Lukebakio è uno dei nomi per il reparto offensivo dell'Inter nella prossima stagione. Il club nerazzurro non è solo nella corsa al belga, nelle ultime ore c'è stato un inserimento della Fiorentin ...Intervenuto ai microfoni di Prime Video, l'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku ha parlato della sua esperienza in Inghilterra, lasciando intendere di voler restare in Italia con l'Inter che proprio in ...