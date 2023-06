VIDEO F1 | GP Canada 2023 | highlights e sintesi gara Rimonta di Leclerc e Sainz con la Ferrari

(Di domenica 18 giugno 2023) Max Verstappen non si ferma più e capitalizza al meglio la pole position sotto la pioggia di ieri, gestendo alla perfezione laodierno ed imponendosi in scioltezza sul tracciato cittadino di Montreal. Successo n.41 in carriera nel Mondiale di Formula 1 per il fenomeno olandese, che eguaglia così il leggendario brasiliano Ayrton Senna regalando inoltre alla Red Bull la 100ma vittoria della sua storia nel circus. Seconda posizione per l’Aston Martin di Fernando Alonso, che ha regolato dopo una bella sfida l’eterno rivale Lewis Hamilton, 3° con una buona Mercedes. Ai piedi del podio le due, protagonista di una buonissimainanche grazie ad una strategia efficace, con Charlesalla fine 4° e Carlos5° dopo la pessima qualifica del sabato. Grandissima ...

vedi anche Formula 1, qualifiche Gp: Verstappen conquista la pole.FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Sport Max Verstappen, dagli esordi ai due mondiali vinti in F1. ...In corso il Gp deldi F1, sulla pista di Montreal. In partenza, Hamilton, terzo, supera Alonso. Anche Leclerc guadagna una posizione. Guarda ildi partenza e primo ...... è stato inaugurato lo spazio dedicato alla memoria di Matteo Incerti, scomparso inlo ... Il sito internet (www.matteoincerti.it ) raccoglie la sua biografia, la galleria con foto edi ...

Video F1, GP Canada: il sorpasso di Alonso su Hamilton La Gazzetta dello Sport

Max Verstappen non si ferma più e capitalizza al meglio la pole position sotto la pioggia di ieri, gestendo alla perfezione la gara odierno ed imponendosi in scioltezza sul tracciato cittadino di Mont ...Rai Sport Estate 2023, Sarà un palinsesto all’insegna di appuntamenti sportivi imperdibili quello targato Rai in vista dell’estate che sta per iniziare.