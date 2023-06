Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 18 giugno 2023)DEL 18 GIUGNOORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA VIA STRAMPELLI E VIA DEI RUTULI IN DIREZIONE LATINA; RESTIAMO SULLA PONTINA, DOVE PER LE CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO DELL’AERONAUTICA MILITARE PRESSO L’AEROPORTO DI PRATICA DI MARE, SONO CHIUSE AL TRANSITO LE USCITE PER VIA DI PRATICA E VIA MONTE D’ORO; ATTIVE DEVIAZIONI SU PERCORSI ALTERNATIVI, CON POSSIBILI RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. TRAFFICO CHE SI VA INTENSIFICANDO SULLA RETE VIARIA PER I PRIMI RIENTRI DAL FINE SETTIMANA; INIZIAMO DALLA A1-NAPOLI, DOVE CI SONO RALLENTAMENTI TRA COLLEFERRO E VALMONTONE; CODE DI RIENTRO ANCHE SULLA A12, TRA ...