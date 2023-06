Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 18 giugno 2023)DEL 18 GIUGNOORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO SULLA RETE VIARIA PER I PRIMI RIENTRI DAL FINE SETTIMANA; INIZIAMO DALLA A12, DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA; PROSEGUENDO VERSOCODE SULL’AURELIA, TRA TORRIMPIETRA E MALAGROTTA IN DIREZIONE DEL RACCORDO; SULLO STESSO RACCORDO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA, A PARTIRE DALLA COLOMBO FINO ALLA TUSCOLANA; RESTIAMO PROPRIO SULLA COLOMBO DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA CASAL PALOCCO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE; E PRESSO L’AEROPORTO DI PRATICA DI MARE SONO IN CORSO LE CELEBRAZIONI PER IL CENTENARIO DELLA NASCITA DELL’AERONAUTICA MILITARE: CHIUSE AL TRANSITO VEICOLARE VIA ...