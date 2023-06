Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 18 giugno 2023)DEL 18 GIUGNOORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAA POMEZIA SONO IN CORSO LE CELEBRAZIONI PER IL CENTENARIO DELLA NASCITA DELL’AERONAUTICA MILITARE: CHIUSE AL TRANSITO VEICOLARE VIA DI PRATICA E VIA MONTE D’ORO, CON DEVIAZIONI SU PERCORSI ALTERNATIVI; RIPERCUSSIONI SULLA PONTINA, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA CASTEL DI DECIMA FINO A MONTE D’ORO IN DIREZIONE DI POMEZIA; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA AV FIRENZELA CIRCONE E’ RALLENTATA IN DIREZIONECAUSA GUASTO TECNICO A CHIUSI: RITARDI FINO A 25 MINUTI PER I TRENI DELL’ALTA VELOCITA’; SEMPRE NELL’AMBITO DELLE FERROVIE, SULLA LINEA FL1 ORTE--FIUMICINO AEROPORTO, OGGI ...