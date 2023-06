Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 18 giugno 2023) Astral infomobilità Buona domenica da Astral infomobilità un servizio dellaContinuano i forti disagi trapuntina per le celebrazioni del Centenario dell’Aeronautica Militare presso l’aeroporto di Pratica di Mare code da Spinaceto a via di vaccareccia in direzione di Latina e da Pomezia a Castelletto mano in direzione della capitale sono attive deviazioni sul posto rimosso l’incidente sul Raccordo Anulare in esterna all’uscita Pisana è l’uscitaFiumicino il traffico al momento è regola Sì molto Anche l’incidente sull’Aurelia Torre in pietra-palidoro in direzione Civitavecchia sempre su via Aurelia permangono le code per l’incidente avvenuto in precedenza tra Malagrotta e Castel di Guido in di Civitavecchia code per traffico su via Litoranea da Ardea Capocotta nelle due direzioni ora il trasporto pubblico oggi ...