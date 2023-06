Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 18 giugno 2023) Astral infomobilità Buona domenica da Astral infomobilità un servizio dellatratti disagi sulla Pontina da Spinaceto a via Dei Vaccari già in direzione Latina a causa delle chiusure sulle strade comunali di Pomezia per le celebrazioni del Centenario dell’Aeronautica Militare presso l’aeroporto di Pratica di Mare messaggi su tutte le strade limitrofe sul Raccordo Anulare code per incidenti in esterna tra le uscite Pisana eFiumicino in interna contattarti per traffico dalla diramazionesud e a zia Tina usciamo dasull’Aurelia un incidente è la causa delle code tatto empietà e Palidoro in direzione Civitavecchia infine su via Salaria rimosso l’incidente a Borgo Quinzio e a circone è regolare nelle due direzioni da Matteo bertoncini Astral infomobilità è ...