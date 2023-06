Vi racconto la trappola cinese. La verità di Dolkun Isa

Leggi su formiche

(Di domenica 18 giugno 2023) Prefazione di Giulio Terzi di Sant’Agata Ho conosciuto il “terrorista”Isa quando ogni porta gli era chiusa. Quando su di lui pendeva una Red Notice di Interpol, la segnalazione rossa che l’Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale emana per individui ricercati da una giurisdizione, da un tribunale nazionale o internazionale, in vista dell’estradizione. Per il leader uiguro, la Red Notice era probabilmente la minaccia più grave tra una serie di atti vessatori che lo hanno accompagnato per quasi tutta la sua vita. Inserito nella lista dei ricercati nel dicembre 2003, ne è uscito solo nel febbraio 2018. Uno strumento, quello della Red Notice, di cui Pechino ha abusato sfacciatamente in ogni sede, in primis presso le Nazioni Unite a New York dove, nel marzo 2018, l’autore ha dovuto confrontarsi con i tentativi fraudolenti, confermati dal Vice ...