Verstappen domina e vince il Gran Premio del Canada

(Di domenica 18 giugno 2023) AGI - Maxanche ildel, centrando la quarta vittoria consecutiva e sesta stagionale in otto gare disputate. In carriera fanno 41 successi, gli stessi ottenuti da una leggenda come Ayrton Senna. Il pilota della Red Bull resta in testa dall'inizio alla fine, tagliando il traguardo in solitaria e ipotecando già il terzo titolo mondiale di fila. Secondo posto per l'Aston Martin di Fernando Alonso, mentre chiude il podio la Mercedes di Lewis Hamilton. Ferrari che prendono la bandiera a scacchi in quarta e quinta posizione, rispettivamente con Charles Leclerc e Carlos Sainz, limitando i danni di una qualifica certamente non positiva (partivano 10 e 11 ). Sesta posizione invece per l'altra Red Bull di Sergio Perez, ritirata la Mercedes di George ...

Carlos Sainz non nasconde le ... In questo momento la Red Bull di Maxè su un altro pianeta. 'Non devi essere un genio ...

Adrian Newey, sul podio del GP del Canada per il 100° successo della Red Bull in F1, vanta un palmares da far invidia ai campioni che hanno condiviso i festeggiamenti con lui ...