Vela | conclusa a Porto Santo Stefano l' Argentario Sailing Week

(Di domenica 18 giugno 2023), 18 giu. - (Adnkronos) - Sole e vento ogni giorno, quattro prove regolarmente disputate come da programma, percorsi di regata che hanno soddisfatto i desiderata di armatori ed equipaggi, un ambiente incontaminato e protetto come il Golfo dell', premiato anche quest'anno dalla Bandiera Blu e un' accoglienza a terra definita ‘familiare' dai concorrenti stessi. In queste testimonianze si racchiude la chiave del successo della 29ma edizione dell', organizzata dallo Yacht Clubcon il supdella Regione Toscana e del Comune di Monte, che si èoggi, domenica 18 giugno, con la tradizionale premiazione ...

Porto Santo Stefano, 18 giu. – (Adnkronos) – Sole e vento ogni giorno, quattro prove regolarmente disputate come da programma, percorsi di regata che hanno soddisfatto i desiderata di armatori ed equi ...