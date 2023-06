Vangelo di oggi 18 Giugno 2023 | Mt 9 | 36-10 | 8 | Video commento

Dalsecondo Matteo (Mt 9,36 - 10,8) In quel tempo, Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, ... L'eco di quella parola risuona ancoraper noi: non potremo forse scacciare i demoni o ...... a partire da cosa insegna il. E quindi, di conseguenza, studiamo cosa viene detto in ... La domanda è: sono per il bene comune o per gli interessi di gruppi o persone E ancora: perchsi ......risponde lo stesso: "Gesù, vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore". L'immagine mi sembra corrispondere a quel che viviamo:...

Santo del giorno e Vangelo del 18 giugno 2023 con commento Quotidiano di Sicilia

Sono i discepoli che si convertono in apostoli. Anche tu sei chiamato ad aggiungere il tuo nome all'elenco dei dodici, ognuno è il tredicesimo apostolo, ognuno scrive il suo quinto vangelo, riceve la ...Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sempre più innamorati. A dimostrarlo è l'ultimo video pubblicato nelle Instagram stories dell'ex gieffino in cui si può ascoltare ...