Valtellina | una famiglia e l’incontro ravvicinato con un orso ad Albosaggia

(Di domenica 18 giugno 2023) Unaha fatto un incontro moltocon un, nei boschi delle alpi Orobie, in. Sui social di, comune interessato dagli avvistamenti, è partito subito l’avviso. «È accaduto ieri pomeriggio – spiega oggi su Ansa il sindaco di, Graziano Murada – e lami ha comunicato delavvenuto a quota 1700 metri in località Cornasci, a valle del lago della Casera, in territorio del nostro paese. Erano a circa 100 metri di distanza e si sono subito allontanati dal plantigrado. Ma lo spavento non è stato poco». Murada ha subito informato la Polizia Provinciale di Sondrio, alla quale ha fatto sapere che non risultano esserci state predazioni di ovini o di apiari, come invece accaduto di ...

famiglia ha fatto un incontro molto ravvicinato con un orso, nei boschi delle alpi Orobie, in. Sui social di Albosaggia, comune interessato dagli avvistamenti, è partito subito l'avviso.delle due moto avrebbe tagliato la curva, dove è avvenuto lo scontro. Il ferito, ora in prognosi riservata, conducevaKawasaki. I carabinieri ora indagano sulle cause e hanno sottoposto a ...scarica di pietre ha investito oggi, poco dopo le 7, un 47enne e un 48enne mentre erano impegnati in un'escursione sulle montagne del territorio comunale di Valfurva, in Alta. La frana ...

Valtellina, una famiglia e l'incontro ravvicinato con un orso ad ... Open

E' avvenuto nel boschi delle alpi Orobie a circa 1.700 metri di altezza in Comune di Albosaggia: grande spavento, ma sono riusciti ad allontanarsi lentamente, senza attirare la sua attenzione ...Intervento oggi pomeriggio, domenica 18 Giugno, per la Stazione di Madesimo del Soccorso alpino. I tecnici sono stati attivati dalla Soreu delle Alpi per un biker caduto mentre era impegnato nella dis ...