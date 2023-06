Pensi chestato interrogato in matematica a febbraio e poi non avevo più aperto libro ... A due settimane dagli scrutini, la professoressa mi dice: ', o ti fai interrogare o non ti ammetto ...Il Ministroli ha rassicurati: l'esame di maturità sarà sostanzialmente, ha detto, un ... Iocontento da studente di superare esami difficili. Stiamo insegnando loro a volare bassi Sì, ed ...Ioproprio con il ragazzo - ricorda la studentessa - Lui è rimasto per tutto il tempo in ... come ha sottolineato il ministro all'Istruzioneche ieri ha visitato la professoressa in ...

Valditara: “Ero appassionato di storia e letteratura. Che incubo la matematica” Orizzonte Scuola

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming e mira a raccogliere il sostegno e la partecipazione di individui e associazioni. Secondo Arcangeli, se Valditara continuerà a non dare nessun segnale, ...Che il nuovo piano di dimensionamento scolastico fosse argomento scottante, lo si sapeva. Da mesi tra Regione Campania e Ministero dell'Istruzione e del Merito la tensione è palpabile, ...