Vacanze sempre più costose | in un anno prezzi su del 18 | 5% E c’è chi paga a rate

(Di domenica 18 giugno 2023) Effetto inflazione. Costi lievitati, dai voli alle strutture, passando per il caro-ombrellone. Ma pochi rinunciano. I consumatori: «Rischioso indebitarsi». Su L’Eco di Bergamo del 19 giugno l’approfondimento.

La musica è daun irrinunciabile propellente per il futuro. Ed è decisiva pure nel matrimonio discusso, ...su di un solo palco tutti gli artisti che scandiscono il ritmo e i ricordi delleAveva ragione Lui, beato Lui: "Siete ancora ed oggi comedei poveri comunisti". Che poi, "... Sì, va bene "Cuba, qué linda es Cuba!" ma poi lenostalgiche le lascia ai vecchi militanti e ...Manca ancora un po' all'estate, ma le lunghe giornate di sole sono ufficialmente iniziate , contribuendo al nostro buonumore e proiettandoci mentalmente allee al dolce relax. Per chi ha la fortuna di potersi ritagliare dei weekend primaverili fuori porta, ecco il nostro consiglio: memorizzate la lista degli hotel con le migliori piscine che ...

Vacanze sempre più costose: in un anno prezzi su del 18,5%. E c'è ... L'Eco di Bergamo

Ci sono anche la Maremma, i celebri caffè triestini, la torre del passero solitario e quella siciliana di Quasimodo ...Le vacanze sono il periodo in cui spesso sboccia l’amore: le Stelle ci dicono che cosa dobbiamo aspettarci La stagione calda è sicuramente un grande momento per l’ amore, non solo perché è più facile ...