Usa | sparatoria in Illinois | un morto e 20 feriti

All'esterno di un centro commerciale a Willowbrook, dove circa trecento persone si erano riunite per i festeggiamenti Juneteenth E' di un morto e 20 feriti il bilancio di una sparatoria all'esterno di un centro commerciale a Willowbrook, nell'Illinois, dove circa trecento persone si erano riunite per i festeggiamenti Juneteenth. Lo riferisce la polizia. La Juneteenth è una festa federale degli Stati Uniti che commemora la liberazione degli schiavi afroamericani e viene utilizzata spesso anche per celebrare la cultura afroamericana.

