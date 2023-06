Usa-Cina | Xi a Blinken | ?fatti progressi Washington | politica su Taiwan non è cambiata

... avrebbero spiato infrastrutture critiche degli Stati Uniti, la guerra dei semiconduttori. Pechino vieta i prodotti dell'americana Micron per le infrastrutture chiave ...Borse europee poco mosse senza l'apporto degli investitori americani oggi in festa per ricordare l'abolizione della schiavitù negli. Pochi gli scambi, limitati a 760 milioni di euro in Piazza Affari, in una giornata di delusione per i mancati stimoli all'economia cinese attesi ormai da qualche mese e le tensioni tra Pechino e ...Spero che questa visita del segretario Blinken possa dare un contributo positivo alla stabilizzazione delle relazioni []', ha aggiunto il diplomatico.

Missione di Blinken in Cina, Xi Jinping: “Spero che visita migliori i legami con gli Usa” Sky Tg24

Orme: anche oggi cerchiamo di inseguire orme (come fanno gli Shadow Wolves che trovate in fondo alla newsletter, nella nuova puntata dei Segreti del Sud-Ovest). Orme diplomatiche (lasciate dal preside ...