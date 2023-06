Usa-Cina | Xi a Blinken | ?fatti progressi Washington | non sosteniamo indipendenza di Taiwan

(Di domenica 18 giugno 2023) Il Segretario di Stato americano è il più alto funzionario del governo statunitense a visitare il Paese da quando il presidente Joe Biden è entrato in carica

... "L'America deve rispettare l'integrità territoriale dellae opporsi chiaramente all'indipendenza di Taiwan". Blinken ha però precisato che glinon sostengono l'indipendenza dell'isola in ...A quel tempo, l'allora giunta, guidata dal primo Ministro Prayuth Chan - ocha, stava cercando di riequilibrare i legami strategici con la, dopo essere stata condannata dagliper il colpo di ...La, inclusa Hong Kong, ha rappresentato oltre il 70% delle spedizioni, seguita da Corea del Sud e Turchia. Inoltre, i semiconduttori statunitensi stavano entrando in Russia tramite società ...

Usa-Cina, l'alba del disgelo la Repubblica

Prove di dialogo. Il leader cinese: "Non daremo armi a Mosca". Gli Usa su Taipei: "No all'indipendenza" Progressi tra Usa e Cina con l'incontro tra Antony Blinken e Xi Jinping a Pechino, anche se tra ...Il presidente cinese ha incontrato il segretario di Stato americano. La Casa Bianca: no all’indipendenza dell’isola, ma stop alle provocazioni.