L'ha annunciato che trasformera' in una colomba la famosadi bronzo della nave Admiral Graf Spee. Si tratta della polena dell'imponente corazzata auto - affondata dai nazisti al largo ...L'ha annunciato che trasformer in una colomba simbolo di pace e unione la famosadi bronzo della nave Admiral Graf Spee. Si tratta della polena dell'imponente corazzata auto - affondata ...... fino a Eluana Englaro e al terremoto de L'del 2009, per arrivare al G8 di genova del 2001. ... Prima strappa i diritti per la Copa de Ora organizzata inalla Rai e poco dopo, sempre alla ...

Uruguay, l'aquila nazista della Graf Spee diventera' una colomba - Il ... Il Sole 24 ORE

L'Uruguay ha annunciato che trasformera' in una colomba la famosa aquila di bronzo della nave Admiral Graf Spee. Si tratta della polena dell'imponente corazzata auto-affondata dai nazisti al largo ...L'Uruguay ha annunciato che trasformerà in una colomba "simbolo di pace e unione" la famosa aquila di bronzo della nave Admiral Graf Spee. Si tratta della polena dell'imponente corazzata ...