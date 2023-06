Uomini nati con la camicia

Leggi su panorama

(Di domenica 18 giugno 2023) «Nulla è ciò che appare» recita il verso di uno storico pezzo di Lindo Ferretti dei Cccp. Questo concetto vale per la collezione Prada primavera/estate 2024 mandata sulla passserella di metallo da Miuccia Prada e Raf Simons: apparentemente sfilano abiti maschili nei classici colori del grigio, del nero, oppure camicie bianche abbinate a bermuda corti a metà coscia, in realtà, andando oltre l’apparenza del primo sguardo, emerge, una struttura architettonica soprattutto dell’abito e della, che rimanda non solo a una nuova grammatica della vestibilità ma anche a una nuova concezione della mascolinità. Più gentile e pacificata. «Questa collezione mette in discussione le convenzioni della struttura e della mascolinità. La sartorialità può essere completamente diversa da come la conosciamo e la nostra esplorazione parte proprio da qui. Guardando la sfilata, di primo ...