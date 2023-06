Uomini e Donne | Irene Capuano scopre il sesso del bebè in arrivo Video

(Di domenica 18 giugno 2023) Con una emozionante storia su Instagram,ha annunciato ildel suo primo! L’ex corteggiatrice diaveva rivelato di essere in dolce attesa solo due settimane fa, con queste parole cariche di gioia: Un anno fa siamo riusciti ad aggiungere un tassello importante nella nostra vita acquistando la nostra prima casa, oggi più che mai c’è qualcuno che sta bussando dentro il mio pancino e non vede l’ora di colorare la nostra vita nel miglior modo. Dopo la rottura con l’ex tronista Luigi Mastroianni, nel 2020ha incontrato Christian Galletta, che la renderà madre di un bellissimo maschietto! Abbiamo conosciutodurante la sua esperienza nel programma. La ragazza ...

L'intento della ricerca è quello di prendere coscienza dei mutamenti in atto, affinché la questione Donna non riguardi solo le, ma soprattutto gliadvertisement Bachisio Bandinu L ...Altri cinquebianchi caddero a terra morti durante lo scontro sanguinoso che seguì. I raccolti vennero incendiati, le stalle saccheggiate, i cadaveri orribilmente mutilati. Duee tre ...Marta Tarchini è prima tra lein 42:47. Sui 4,5 km ha vinto in solitaria Jacopo Ceruti in ... Alessandro Mora , quinto tra glinel percorso dei 1500 m, si è aggiudicato la coppa AVIS, ...

Nei giorni scorsi, dopo giorni di silenzio, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Carola Carpanelli è intervenuta sui social lasciandosi andare ad un annuncio del tutto inaspettato. O per meglio dire, ...Tantissimi i vip accorsi per festeggiare l'opinionista di Uomini e donne, ma un dettaglio non è sfuggito ai fan. Tra le varie coppie che si sono create all'interno del programma, una in particolare si ...