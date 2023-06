Uomini e Donne | è ritorno di fiamma tra due ex corteggiatori del programma!

Leggi su isaechia

Sono tornati insieme tre mesi dopo la rottura due ex volti di, il dating show di Maria De Filippi. Lilli Pugliese e Simone Florian, rispettivamente ex corteggiatrice di Luca Salatino ed ex corteggiatore di Jessica Antonini erano usciti allo scoperto a ottobre 2022. Era stato Simone a contattare Lilli in privato dopo aver lasciato lo studio del programma di Canale 5. Poi a Febbraio i rumor della crisi e la rottura. Poche ore fa però la coppia attraverso un reel su Instagram ha annunciato di essere tornata insieme!