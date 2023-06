“Uno sfregio a Ilary!” Francesco Totti e Noemi Bocchi | il gesto non passa di certo inosservato

(Di domenica 18 giugno 2023) Lodia Ilary Blasi. È quello che ci hanno visto migliaia di utenti, commentando le ultime stories del Capitano. L’ex calciatore, sui social infatti, ha voluto condividere un momento molto dolce con tutti i suoi follower. L’uomo infatti, accompagnato da diversi amici e chiaramente, è andato a vedere Vasco Rossi allo stadio Olimpico di Roma, luogo molto caro al Popone. È qui che le due leggende, una del calcio e l’altra della musica, si sono incontrate (non sappiamo se di persona). >> “Peggio di così non poteva andare”. Ilary Blasi, la notizia peggiore dopo l’Isola dei Famosi Tra l’altro insieme ac’era anche un altro artista molto famoso e apprezzato, Ultimo, che era seduto di fianco a lui. Insieme i due ...

... dove alle spalle del sindaco, che camminava in prima fila con tanto di fascia tricolore, è comparso un manifesto che dileggia la religione cristiana , offendendonedei suoi simboli più sacri, il ...Qualunque sia l'epilogo, nessuno dimenticherà il mese di giugno dell'anno 2023, il mese in cuistadio cercava un minimo di sollievo dopo un maggio terribile e poi finì soffocato dal silenzio di ...Quindi, sostituire su terreni vocati a colture specializzate con estensioni di pannelli fotovoltaici ènon solo all'ambiente, ma al PIL agricolo. Sempre da Coldiretti si segnala che, ...

Imprenditore espone pubblicità pro Mussolini, sindaco di Calderara ... Fanpage.it

Oggi non siamo in lutto, siamo in lotta». Questo lo striscione comparso questa mattina nella Capitale davanti all’Altare della Patria, a firma delle transfemministe e antifasciste di Roma, - in merito ...L'uomo era imputato dei gravissimi reati di tentato omicidio aggravato e maltrattamenti ai danni della propria moglie ...