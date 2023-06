(Di domenica 18 giugno 2023) L’potrebbe vincere il proprio girone di qualificazione a Euro 2024 se martedì 20 giugno dovesse battere laalla Puskas Arena. Sabato gli uomini di Marco Rossi sono riusciti a pareggiare con il Montenegro, mentre la, in 10 uomini, ha pareggiato 1-1 con la Bulgaria. Il calcio di inizio diè previsto alle 20:45 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreDominik Szoboszlai non è riuscito a ispirare l’a vincere in Montenegro, mentre entrambe le squadre si sono accontentate di un punto a Podgorica. Il massimo dei punti avrebbe portato la squadra in trasferta a sei punti dalla Serbia, che è in testa alla classifica, ma si trova al ...

Nel gruppo G, pareggiano Lituania e Bulgaria (Petkov risponde a Girdvainis) così come Ungheria e Montenegro che terminano l'incontro a reti inviolate. Nel gruppo J, Il Lussemburgo batte il ... Nel Gruppo G la Serbia é in testa alla classifica con 6 punti, seguita da Ungheria e Montenegro a quota 3. Ancora a secco Lituania e Bulgheria.

Ungheria-Lituania: probabili formazioni Periodico Daily

I risultati dei granata in Nazionale per le qualificazioni all'Europeo in Germania del 2024: vittoria per Berisha, pareggio per Gineitis Proseguono gli ...Decisivo nel ko anche un errore del “napoletano” Ostigard. Pareggi per i due c.t. italiani: 0-0 per l’Ungheria di Marco Rossi in Montenegro, 1-1 mentre per l’Azerbaigian di De Biasi contro l’Estonia ...