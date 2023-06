Under 21 | inizia l’Europeo | ecco gli azzurrini che puntano anche all’Olimpiade

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 18 giugno 2023) Roma, 18 giu – Giugno, mese azzurro. Sì, lo sappiamo, quelli politicamente corretti dicono sia il tempo riservato al pride arcobaleno. Dal canto nostro però – destinati a sederci dalla parte del torto, ma non di certo per mancanza di posti – preferiamo continuare a parlare del ben più inclusivo (si dice così, giusto?) e orgoglioso ceruleo delle nazionali sportive. Il quale, per tradizione, sintetizza i tre colori della nostra bandiera. Ma torniamo al rettangolo verde. Dopo il mondiale riservato alla classe 2003 (dove ci siamo arresi solamente in finale all’Uruguay) e una volta terminata la Nations League sarà il turno dell’21 di Paolo Nicolato, impegnata nella ventiquattresima edizione deldi categoria.21, Europeo in Georgia e Romania Calcio d’inizio mercoledì 21 – con tre gare in contemporanea nel tardo ...