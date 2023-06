Una Nuova Frontiera Digitale per la Commemorazione per le amministrazioni locali

(Di domenica 18 giugno 2023) Buongiorno a tutti! Oggi vorrei presentarvi Aldilapp.it, l’app per i defunti che sta guadagnando sempre più popolarità tra i comuni. In questa presentazione esploreremo le caratteristiche chiave di Aldilapp.it e il motivo per cui sta diventando la scelta preferita per lecomunali nella gestione delle pratiche legate ai defunti. Slide 2: Cos’è Aldilapp.it? Aldilapp.it è un’applicazione innovativa che offre un approccio moderno alla gestione delle pratiche relative ai defunti. È stata sviluppata con l’obiettivo di semplificare e digitalizzare i processi burocratici legati alla morte, consentendo allecomunali di gestire in modo efficiente le pratiche mortuarie. Slide 3: Funzionalità di Aldilapp.it: Registrazione e gestione delle pratiche: Aldilapp.it permette allecomunali di registrare le ...

Non alimenteremo mai il chiacchiericcio di chi fatica ad accettare la leadership di Elly Schlein che risponde adomandadi politica e che oggi guida il Partito Democratico. Elly era in......lastagione, al timone della trasmissione che accompagna il pubblico verso il Tg1, dovrebbe esserci non più chi l'ha presentata per anni, ma un volto nuovo, ovvero quello di Pino Insegno ....... un solo podio sul gradino più basso con Leclerc, conserie di piazzamenti più umilianti che ... Ora, il team di Milton Keynes che sta dominando questarivoluzione, era riuscito a costruire ...

Bambina scomparsa a Firenze, scoperta una nuova telecamera vicino al cortile Il Fatto Quotidiano

Grande successo per il secondo anno a Parma del Festival blues Dal Mississippi al Po a cura di Fedro Cooperativa in collaborazione con l’Associazione culturale San Lorenzo e La Nuova Editrice Berti. Q ..."Sono molto contento adesso. Non è stata una gara così lineare, le gomme non entravano nella giusta finestra, ma siamo riusciti a far funzionare tutto e vincere oggi di nuovo e festeggiare la vittoria ...