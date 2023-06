Una Festa della Lavanda per curare lo stress cronico dei romani

(Di domenica 18 giugno 2023) Uno dei preziosi semista germogliando a Roma, nel primo lavandetoCapitale nato dal sogno di Francesca De Iuliis. E proprio qui, dal 10 al 25 Giugno, si svolgerà la prima edizionedi Roma. Sabati e domeniche di relax immersi nella natura, in cui potrai ammirare il campo

A Pratica di Mare il centenario dell'Aeronautica Militare èmanifestazione aperta a tutti, ladi un Paese intero che è diventato grande conaviazione da sempre all'avanguardia e che ...Per l'attività è richiestabuona condizione fisica e di salute , un abbigliamento comodo e l'...Dal Friuli al circolo polare per correre la Maratona del Sole di Mezzanotte Marano celebra la...Ieri gli azzurrini hanno cementato il gruppo facendopiccola: "Ci siamo un po' divertiti, è un modo di fare gruppo. Lo vediamo anche fuori dal campo, stiamo molto bene, ridiamo e stiamo ...

La Strawoman 2023 è una festa, ottomila magliette rosa in giro per la città - Le foto L'Eco di Bergamo

(ANSA) - MILANO, 18 GIU - Grande festa per i 60 anni della scuola materna 'don Stefano ... hanno srotolato sulle note dell'inno di Mameli un tricolore da oltre 150 mq e una vela celebrativa dei 60 ...Varese – In Coppa del Mondo di canottaggio, in svolgimento a Varese, il doppio assoluto di Luca Rambaldi e Matteo Sartori vince, al termine di una gara avvincente e combattuta, la medaglia d’oro ...