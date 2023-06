Un matrimonio mostruoso | recensione | tra commedia e fantasy il ritorno dei nostri Addams

(Di domenica 18 giugno 2023) Ladi Un, sequel sempre diretto da Volfango De Biasi: Ricky Memphis, Maurizio Mattioli e Paola Minaccioni sono le novità di un film che vive di momenti ma non di coesione Le due famiglie più mostruose del cinema italiano sono tornate. Un, sequel de Una famiglia mostruosa uscito nel 2021, recupera il regista Volfango De Biasi e gran parte del cast, ad eccezione di Lucia Ocone qui sostituita da Paola Minaccioni, e aggiunge pure qualche new entry di peso come Ricky Memphis, Maurizio Mattioli ed Elisa Di Eusanio. Questo secondo capitolo unisce ancora una voltaall’italiana, ma si dimentica di dare la giusta omogeneità e una struttura solida al proprio canovaccio. Un funerale e un ...

Un, una commedia per famiglie dallo stile retrò. Un film con grandi interpretazioni confinate in universo a cui manca un po' di freschezza. Da mercoledì 21 giugno al ...Un, sequel di Una famiglia mostruosa, fa capire, ancora una volta, che quando si tratta di raccontare la realtà i 'mostri' non sono poi così diversi dai cosiddetti normali. Una ...Un, in sala dal 21 giugno , è il sequel di Una famiglia mostruosa di Volfango De Biasi, che adattava alla società italiana il classico canovaccio horror comedy a là Famiglia Addams ...

Un matrimonio mostruoso, una commedia per famiglie dallo stile retrò MYmovies.it

Un film con grandi interpretazioni confinate in universo a cui manca un po' di freschezza. Da mercoledì 21 giugno al cinema.Il film debutta bene anche in America dove, al contrario, il nuovo film Pixar rischia di essere uno dei grandi flop della celebre casa di produzione.