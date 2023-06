Un fuoriclasse del fantasy | recensione di “Le nebbie di Avalon” di Marion Zimmer Bradley

Leggi su romadailynews

(Di domenica 18 giugno 2023) Britannia, una manciata di secoli dopo la fine della dominazione romana sull’isola. Una donna in piedi su una imbarcazione, le braccia alzate al cielo, pronuncia l’incantesimo per far abbassare leche nascondono l’isola di, verso cui è diretta. È vestita di nero, ha molti fili grigi tra i capelli e le sue spalle sono scosse da singhiozzi irrefrenabili; tuttavia, non per questo viene meno, in lei, la dignità che si addice al suo rango. Si tratta, infatti, nientemeno che di Morgana, l’unica sorella del sommo re di Britanna, Artù. Tuttavia, il solo ruolo che si sente cucito addosso non è quello di nobildonna appartenente alla famiglia reale, ma di somma sacerdotessa della Dea, divinità tradizionalmente adorata dall’antico popolo celtico, il cui luogo sacro è proprio. Con la sacerdotessa, sdraiato sul pavimento della ...