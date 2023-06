Ultime Notizie Roma del 18-06-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 18 giugno 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno essere in apertura di giornale sono quasi 220 mila i soldati russi morti dall’inizio della guerra in Ucraina secondo lo Stato maggiore delle Forze Armate di chi è e mentre continua la controffensiva nelle regioni di zaporizzja Donetsk occidentale torna a entrambe le parti stanno subendo perdite levate prosegue il lavoro diplomatico Per cercare di trovare una soluzione di Pace Intanto il New York Times afferma che nonostante siano teoricamente possibili molteplici le prove indicano chiaramente che la diga è stata fatta saltare dalla Russia torniamo in Italia Nuova grande ispezione da parte dei Carabinieri all’interno dell’ex hotel Astor di Firenze sgomberato ieri nel sito delle ricerche della piccola Kata la bambina peruviana di 5 anni scomparso dal 10 giugno che abitava con la ...