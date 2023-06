Ultime Notizie Roma del 18-06-2023 ore 10 | 10

(Di domenica 18 giugno 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio era avvenuto nel hotel Astor occupata Firenze legato a doppio filo a un caso di tentato omicidio avvenuto nello stesso posto ne sono convinti gli inquirenti mi è cataleya ciclo Alvarez è stata più per vendetta due settimane prima della sparizione della bimba nello stesso albergo occupato ecuadoregno Medina per AIDS è stato spinto giù da una finestra del terzo piano l’uomo dopo un volo di 8 metri che miracolosamente salvato per chi Indaga c’è in corso una faida tra due gruppi di sudamericani che gestione il Racket delle occupazioni nel palazzo di altri traffici loschi ea farne le spese potrebbe essere stata creata su incidente di Casal Palocco dove ha perso la vita un bimbo a seguito dello schianto di una Lamborghini contro una Smart prosegue l’indagine digitale ...

Ha investito la madre facendo retromarcia. La tragedia è accaduta nella serata di venerdì 16 giugno in via Cocche ad Arsego. Santa Bedin, 82 anni il prossimo 3 novembre, è stata investita dal furgone ...Lo ha detto lo stato maggiore delle forze armate ucraine in un post su Facebook. Incontro ieri in Russia tra Putin e i presidenti di sei paesi dell'Africa. Il capo del Cremplino: 'Aperti al dialogo ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 18 giugno. DIRETTA Sky Tg24

Incendio la scorsa notte in un panificio in via Serradifalco a Palermo. Le fiamme sono partite dal forno. L’attività era chiusa. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno impiegato diverse ore per ...Un nuovo video di Emily in Paris 4, la quarta stagione della serie tv Lily Collins è stato rilasciato durante l'evento Tudum di Netflix, ...