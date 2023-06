Ultime Notizie – “Nostro pensiero è solo per Manuel”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 18 giugno 2023) I TheBorderline annunciano lo stop alle attività sul loro canale YouTube, dopo la morte del piccolo, il bambino di cinque anni rimasto ucciso mercoledì pomeriggio nell'incidente a Casal Palocco a Roma. "I TheBorderline esprimono alla famiglia il massimo, sincero e più profondo dolore – scrivono – Quanto accaduto ha lasciato tutti segnati con una profonda ferita, nulla potrà mai più essere come prima. L'idea di TheBorderline era quella di offrire ai giovani un intrattenimento con uno spirito sano. La tragedia accaduta è talmente profonda che rende per noi moralmente impossibile proseguire questo percorso. Pertanto, il gruppo TheBorderline interrompe ogni attività con quest'ultimo messaggio. Ilper".