Ultime Notizie – “Mie parole su Nazionale sono state strumentalizzate”

(Di domenica 18 giugno 2023) “Qualcuno ha voluto strumentalizzare le mie. Il mio discorso era quello di ritrovare spensieratezza, di ritrovare divertimento nel giocare la palla, soprattutto nel secondo tempo, e non di essere qua, o di allenamenti, e così via”. Lo dice il portiere del Paris Saint-Germain e dellaitaliana, Gianluigi Donnarumma al microfono di Sky Sport nell’immediata vigilia di Olanda-Italia, match valido per il terzo e quarto posto della Nations League. “L’hanno capito tutti, purtroppo tranne uno -aggiunge Donnarumma. Questo ci ha dato molto fastidio, ma ci siano fatti su una risata. Il mister è intelligente, abbiamo uno staff intelligente, quindi, continuiamo a lavorare, non ci facciamo destabilizzare da niente, continuiamo a lavorare duro, a dare tutto per questa maglia e i risultati arriveranno”. “orgoglioso di far parte ...

Se a tenere alta l'attenzione nellesettimane è stata senza dubbio la questione del sermone generato da ChatGPT , merita di non passare in secondo piano anche il processo in atto negli stati uniti, che vede una graduale "...I grandi yacht non possono più approdare nel porto turistico di Mergellina. Da quest'anno, la Capitaneria di Porto non concede più l'autorizzazione all'attracco per le imbarcazioni superiori ai 75 ...Tanta folla e poco mare. Questo, in sintesi, lo scenario dell'estate 2023. Il mare partenopeo presenta un divario strutturale tra domanda e offerta. Prima delle 17, le prenotazioni disponibili per ...

Guerra Ucraina Russia, news. Nyt: "Mosca ha distrutto diga Kakhovka, ci sono prove". LIVE Sky Tg24

ACERRA - Stanotte gli agenti del Commissariato di Acerra, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso il pronto soccorso di Villa ...Sono passati 8 giorni dal rapimento della piccola Kata: ecco cosa è emerso, le ultime notizie da Firenze Otto giorni fa, la piccola Kataleya Mia Alvarez Chicllo, conosciuta come Kata, è scomparsa dall ...