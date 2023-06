Ultime Notizie – Guerra Ucraina-Russia | Putin crea gruppo per “dare nuovo impulso all’operazione”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 18 giugno 2023) Il presidente russo Vladimirha annunciato lazione di undi lavoro incaricato di trovare ”nuove idee” da utilizzare in quella che definisce ”l’operazione militare speciale” in corso ine di” alle azioni. E’ necessario, ha dettodurante una intervista televisiva, individuare ”mezzi tecnico-militari più attuali” e ”raccogliere informazioni”. Il leader del Cremlino ha quindi voluto ringraziare i volontari che stanno partecipando al conflitto in, oltre ai militari, lodandone ”la motivazione e il desiderio di difendere la nostra grande patria comune”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione