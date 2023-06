Ultime Notizie – “Diga Kakhovka fatta esplodere da Russia | ci sono le prove”

(Di domenica 18 giugno 2023) Lesuggeriscono che il crollo delladi, nella regione ucraina di Kherson, è stato il risultato di un’esplosione interna provocata dalla. Lo riferisce il New York Times che cita ingegneri ed esperti di esplosivi. “Lesuggeriscono chiaramente che laè stata danneggiata da un’esplosione provocata dalla parte che la controlla: la”, ha detto il Times in un articolo intitolato “An Inside Job”, sottolineando di aver trovatoche una carica esplosiva è stata “posizionata in profondità nella struttura” della barriera di cemento, che ha distrutto lail 6 giugno. Tuttavia che solo un esame completo delladopo che l’acqua è defluita potrà stabilire la sequenza degli ...

Il Galles ha invece stupito nelledue edizioni dell'Europeo (dove ha raggiunto una ... Leggi i commenti Scommesse: tutte le18 giugno - 12:24Terrapieno crolla su un ristorante nel viterbese: si scava tra le macerie, almeno 2 persone rimaste intrappolate Il crollo del terrapieno e la morte del titolare del ristorante Estratto senza vita ...webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:

Guerra Ucraina Russia, news. Nyt: "Mosca ha distrutto diga Kakhovka, ci sono prove". LIVE Sky Tg24

Schouten sorpassa tutti: Sarri vuole lui come regista per la prossima stagione Come riportato da La Gazzetta dello... Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto ...La Juventus ha deciso di trattare il ritorno di Arkadiusz Milik, giocatore molto richiesto dalla Fiorentina in questi anni. Il riscatto era prefissato a sette milioni di euro, ma i bianconeri vogliono ...