Ultime Notizie – Berlusconi | il Comune di Roscigno gli intitola i giardini

(Di domenica 18 giugno 2023) “Li chiameremo i ‘del Presidente’ e sulla targa vorrei che ci fosse un simbolo di libertà e pace che richiami così i temi cari a Silvio”. A meno di una settimana dalla morte del fondatore di Forza Italia adella provincia di Salerno, il sindaco Pino Palmieri ha già pronta una delibera di giunta perrgli un’area verde nella piazza principale del paese. “Non ho conosciuto personalmentema sono stato sempre legato a Forza Italia, prima da simpatizzante e poi da attivista – racconta all’Adnkronos Palmieri –credo rappresenti quello che nel nostro territorio manca: futuro, prospettiva, posti di lavoro. Tutto ciò a cui dovremmo ambire per continuare a far vivere i nostri comuni. Lui ci ha dato l’esempio di ...

Levaticane assicurano che ormai presto si farà il viaggio dello stesso Zuppi in Russia sebbene resti ancora in sospeso un eventuale colloquio con Putin. E nel mentre piovono missili e ...Una 45enne della provincia di Potenza ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa mattina poco dopo l'uscita del casello autostradale Avellino Est dell'A16. La Fiat Panda sulla quale ...Aria di promozione per Lorena Bianchetti. Secondo leindiscrezioni, riportate dal sito 'TvBlog', la Rai ha concesso per la prossima stagione ... Parte Tg1 Mattina Estate:, interviste, ...

Guerra Ucraina Russia, news. Nyt: "Mosca ha distrutto diga Kakhovka, ci sono prove". LIVE Sky Tg24

TEL AVIV (ISRAELE) - La delusione c'è ma ancora non è finita la corsa dell'Italia nel Women's EuroBasket 2023. La Nazionale femminile azzurra ha perso contro il Belgio a Tel Aviv con il punteggio di ...Dan Friedkin, presidente della Roma, è anche un grande appassionato di aerei e vola a Pratica di Mare con l’Horsemen Flight Team, l'unica pattuglia al mondo su P-51 Mustang, aereo in servizio ...