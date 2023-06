Ufc | Marvin Vettori quanto guadagna contro Jared Cannonier? Ecco i bonus

(Di domenica 18 giugno 2023)perde per decisione unanime, ma lascia Las Vegas con un carico in più di fan e con unper la prestazione offerta.nel main event della serata ha fatto registrare il nuovo record di colpi significativi.invece, dopo un primo round che ha illuso i suoi tifosi, ha messo in mostrameno il solito mento granitico e un cuore enorme. Non è bastato per la vittoria, ma la sua attitudine a non mollare gli è valsomeno ildi ‘Ufc Fight of the Night’. Siachequindi portano a casa ildi 50.000 dollari, che va ad aggiungersi alla borsa ...

Brutta battuta d'arresto perVettori, che a Las Vegas perde da Jared Cannonier nel main event della fight nightal termine di cinque round in cui non ha mai dato l'impressione di poter vincere. Ha lottato, questo sì, ...Gli highlights della sfida traVettori e Jared Cannonier, main event dellaNight di Las Vegas. Una notte durissima per il fighter italiano, che parte bene e scuote lo statunitense. Ma dal secondo round in poi è un ...Vettori perde per decisione unanime contro Jared Cannonier nel main event dellaFight di Las Vegas. Nel suo match più duro in carriera, l'italiano rischia di finire ko nel secondo round, ma ...

LIVE MARVIN VETTORI - JARED CANNONIER: UFC Fight Night DIRETTA SPORTFACE.IT

The UFC handed out four post-fight bonuses after Saturday’s card, including a record-setting main event. After UFC on ESPN 46, four fighters picked up an extra $50,000 for their performances in Las ...Jared Cannonier dominates from the beginning of the second round until the very end, winning the main event of UFC Fight Night in impressive fashion.