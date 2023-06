Uefa | Ceferin torna sul caso Taylor | 'Dobbiamo punire il bullismo contro gli arbitri'

Il presidente della, Aleksander, ha risposto a Frankie De Jong sulla questione sollevata dal centrocampista stesso sulla nuova formula della Champions League che prevede più gare. Il talento del Barcellona ...Il numero uno dellaha risposto per le rime Frenkie De Jong va all'attacco dellae Aleksanderper i continui impegni sul calendario. Accuse che arrivano in una intervista al ...Cosi mi ci sono messo e superati i primi due anni, Tavecchio chiese adi concedermi a quel punto l'abilitazione per la Serie A, ma l'disse no. Superai allora l'ultimo esame. Poi venne la ...

Ceferin e i soldi della Uefa: duro botta e risposta con De Jong Tuttosport

Aleksander Ceferin, intervenuto a NOS.nl, ha parlato delle polemiche che hanno riguardato gli arbitri presenti nelle competizioni organizzate dalla UEFA, riferendosi in particolare ai fatti di ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...