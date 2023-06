Ue accelera per forniture armi a Ucraina per controffensiva

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 18 giugno 2023) L'Unione Europea stando lediall'per sostenere ladel Paese contro le forze russe. Lo ha dichiarato il commissario Ue dell'Industria, Thierry Breton, al quotidiano francese Le Parisien. "Intendiamo intensificare i nostri sforzi per la fornitura die munizioni - si tratta di una guerra ad alta intensità in cui giocano un ruolo cruciale", ha dichiarato Breton, che si è impegnato a fornire un milione didi alto calibro entro il prossimo anno. "Ci stiamo preparando per una guerra che durerà ancora diversi mesi, o anche di più", ha aggiunto.Intanto, secondo quanto riferito da un funzionario filorusso, le forze ucraine hanno preso il controllo dell'insediamento di Piatykhatky, sul fronte di battaglia di Zaporizhzhia.