Uber Eats lascia l’Italia | il sindacato Slang Usb annuncia assemblee pubbliche a Milano e a Torino | “Lavoratori scaricati con una mail”

(Di domenica 18 giugno 2023) Dopo la notizia dell’addio aldella piattaforma di food deliveryloUsb, ildeidi nuova generazione,contro la precarizzazione del lavoro in cui saranno inevitabilmente coinvolti i migliaia di rider che lavorano per la popolare app. “Con l’annuncio della chiusura di, il 15 luglio arriva l’ennesimo e finale colpo ai diritti e alla dignità deirider. È bastata un’econ un preavviso neanche di un mese per licenziare in tronco migliaia di rider sparsi per(nel 2020 erano 8.500 i rider di ...

L'era post Covid ha messo in ginocchio i colossi del food delivery alle prese con un aumento dei costi e una contrazione di clienti e ricavi. Giovedì, "costola" delle consegne a domicilio della multinazionale americana della mobilità, ha annunciato che tra un mese lascerà l'Italia: un mercato considerato poco proficuo dopo sette anni di ...Si tratta di, finora attiva in oltre 60 città italiane . La divisione di consegna diera approdata nello Stivale nel 2016, partendo da Milano .

Uber Eats chiude e scarica migliaia di rider con una mail. Il sindacato Slang Usb: “Avanti con la lotta” La Stampa

