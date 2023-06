(Di domenica 18 giugno 2023)persone sono state fermate dalla polizia nel centro didopo avere sfilato in occasione di, la marcia dell'orgoglioessuale che si è tenuta oggi pomeriggio nella più ...

Turchia, otto fermati al Trans Pride di Istanbul - Europa Agenzia ANSA

Otto persone sono state fermate dalla polizia nel centro di Istanbul dopo avere sfilato in occasione di Trans Pride, la marcia dell'orgoglio transessuale che si è tenuta oggi pomeriggio nella più gran ...