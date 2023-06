(Di domenica 18 giugno 2023) ROTTERDAM (OLANDA) -dellanella finale di, giocata qualche ora dopo il successo dell'Italia sull'Olanda in quella per il terzo posto e vinta dalla nazionale di De La ...

ROTTERDAM (OLANDA) - della nella finale di Nations League, giocata qualche ora dopo il successo dell'Italia sull'Olanda in quella per il terzo posto e vinta dalla nazionale di De La Fuente ai calci di rigore.

Trionfo Spagna in Nations League: la Croazia si arrende ai rigori Corriere dello Sport

Trionfo per la Spagna in Nations League. Gli iberici, dopo il secondo posto nella prima edizione, si aggiudicano la seconda edizione della Nations League battendo ai calci di rigore la Croazia ...Un gran risultato per gli uomini guidati dal Commissario Tecnico Luis de la Fuente, portato in trionfo dai giocatori.