Trentino | tre orsi trovati morti in meno di due mesi Gli animalisti chiedono le autopsie | «C’è chi vuole risolvere il problema con la violenza»

(Di domenica 18 giugno 2023) La prima volta può trattarsi sicuramente di una coincidenza. La seconda volta, pure. Alla terza, però, cominciano a farsi largo i primi sospetti. Ieri a Cadevago, in-Alto Adige, è stata segnalata la presenza del cadavere di un orso. È la terza morte misteriosa indi duee secondo le associazioni ambientaliste non si tratta di un caso. Oggi l’Associazione italiana per la difesa degli animali e dell’ambiente (Aidaa) ha inviato un esposto alla procura di Trento per chiedere di aprire «un’inchiesta sul possibile coinvolgimento umano nella causa delledei tre». Ad annunciarlo è la stessa associazione, che chiede ai pm di «acquisire i risultati autoptici degli esami eseguiti sulle tre carcasse degliin zone ...

In particolare Aidaa chiede alla procura di Trento di "acquisire i risultati autoptici degli esami eseguiti sullecarcasse degli orsi trovati morti in zone dove in passato non erano mai scomparsi ...Ieri a Cadevago, in- Alto Adige, è stata segnalata la presenza del cadavere di un orso. È ...di aprire "un'inchiesta sul possibile coinvolgimento umano nella causa delle morti deiorsi". ...La carcassa di un orso è stata ritrovata da un escursionista nei boschi di Cavedago: è il terzo esemplare morto sui monti Pergine nel giro di poche settimane. A fine aprile era toccato a M62 , uno dei ...

Trentino, tre orsi trovati morti in meno di due mesi. Gli animalisti ... Open

Medaglia d'argento per Giulia Riccardi (Gs Trilacum) nell'eptathlon e per Asia Tavernini (Us Quercia) nel salto in alto e di bronzo per Aldo Andrei (Fiamme Oro) nella marcia: sono questi i tre allori ...Il 65enne apriva una cordata di 3 persone che si stava arrampicando lungo la fessura Franceschini al Dente del Rifugio quando è precipitato. Portato in elisoccorso a Trento, è grave ma non sarebbe in ...